Call of Duty Black Ops 6 : bande-annonce, présentation multi et connexion obligatoire

Il est temps de passer aux choses sérieuses sur, désormais daté pour le 25 octobre 2024 (PC, PS5, XBS, PS4, One, Game Pass) et en attendant de rentrer dans les détails après le Xbox Showcase, en voici la première bande-annonce dédiée à la campagne solo.L'article sera mis à jour avec les différents reveals de la soirée.- Direct disponible.- Connexion obligatoire pour le campagne solo (et tout le reste du jeu).- Parce que apparemment, plusieurs textures passent par le pouvoir du Cloud.- Pas de PS Plus ou Game Pass Core requis pour le solo heureusement.- 16 cartes multi au lancement- 12 cartes en 6V6, 4 plus petites en 2V2 ou 6V6- Retour du système de prestige- 2 cartes Zombie dès la sortie- Possibilité de choisir un perso dédié ou son propre avatarComme d'habitude, suivi totalement gratuit en dehors des Pass à skins.