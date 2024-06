The Talos Principle 2 dévoile son extension

Parce que Devolver Digital compte vous défoncer un peu plus le cerveau avec, l'excellent jeu mixant puzzle et narration accueillera ce 14 juin une extension () au prix de 19,99€, sur tous les supports concernés.Une extension qui inclura non pas une mais trois aventures distinctes : un chapitre avec 1K en Égypte Antique, un deuxième avec Yaqut sur une sorte d'île paradisiaque et enfin un troisième, avec Bryon, constituant aux dires même des développeurs le chapitre le plus difficile de l'histoire de la licence.