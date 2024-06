Ubisoft Toronto arrive en renfort sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake Ubisoft Toronto arrive en renfort sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake

Actuellement plus proche de la mauvaise blague si on ne s'attarde pas sur les détails sur développement, le renouveau de Prince of Persia : Les Sables du Temps connaît une nouvelle étape dans son chantier avec le renfort soutenu de la team Toronto. Revenons sur chaque point.



- En 2020, Ubisoft annonce un remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps par l'équipe indienne de Pune.

- Le projet patine, est finalement retiré des mains de Pune pour atterrir chez les habitués de Montréal.

- Ubisoft Montréal décide de rebooter le chantier pour transformer un simple remake graphique en « vrai » remake, avec de nouvelles mécaniques de gameplay, un doublage intégral, des passages inédits et des cinématiques refaites à zéro.

- Comme l'éditeur vient de l'annoncer, l'équipe de Toronto vient apporter son aide pour boucler cette arlésienne.



Ubisoft Toronto qui après des chantiers comme Splinter Cell Blacklist et Far Cry 6 prend des allures de « studio à refontes » : c'est également eux qui font Splinter Cell Remake (sans nouvelles d'ailleurs, décidément…).