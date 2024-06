Jez Corden : Everwild (Rare) serait toujours en vie

Bientôt 4 ans que ni Xbox ni Rare n'a jeté le moindre mot officiel sur le mystérieux, une nouvelle licence dont on ne sait absolument rien malgré deux bande-annonces, et dont le maintien du chantier était sujet à quelques interrogations vu le silence mais Jez Corden l'assure : il n'est pas annulé, toujours en production en parallèle du suivi de, mais n'en sait pas davantage hormis que ce sera quoi qu'il arrive une expérience multi/coop à service. Ça, on l'avait deviné.Rappelons qu'à l'annonce qui commence à remonter, le titre n'était encore qu'un vague concept dans la tête même des dirigeants, qui on l'espère a pleinement pris forme pour espérer en avoir bientôt des nouvelles (non, aucune rumeur à ce sujet pour la semaine prochaine). Selon Andy Robinson de VGC, le titre intégrerait tout de même des composantes de type survie, ce qui ne surprendra aucunement vu la mode depuis quelques années, particulièrement sur PC.