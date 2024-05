Retour sur le Showcase (bien vide) de Marvelous

Marvelous ne réclamait pas grand-chose, juste un peu de lumière face aux mastodontes du Summer Game Fest, mais ça, c'était avant que Sony ne les renvoie dans l'obscurité en mettant un State of Play pile à la même heure que le Marvelous Game Showcase.Ramenons une bougie pour mettre en lumière les principaux faits de l'éditeur cette nuit.- Teaser trailer de, juste là pour rappeler l'existence de cette suite en chantier dont on ne connaît toujours pas les supports (Switch 2 ?).- Première bande-annonce de, nouvel épisode qui privilégiera le « pouvoir de la danse » plutôt que celui de l'agriculture (c'est un spin-off hein) avec du coup du matos neuf comme des arcs et des talismans. Pas encore de date ni de supports.- Le prochainpoursuit son cours même s'il faudra se contenter d'un nouveau teaser annonçant l'arrivée d'un planeur et le retour d'une brouette d'animaux de compagnies.- Enfin, c'est décevant de la part d'un éditeur pour un titre toujours attendu pour cette année au niveau mondial (mais toujours sans support, décidément) : on ne sait toujours rien depar absence de séquences de gameplay ou d'informations concrètes, si ce n'est la présence du chara-designer de(ça se voit). Vous pourrez retrouver dans la dernière vidéo ci-dessous la cinématique d'introduction (00:20) et un mot sur les protagonistes (04:18).