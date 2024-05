Démonstration d'un ''guide IA'' dans Minecraft

Alors que de nombreux fans attendent des nouvelles de la prochaine MAJ majeure (comme chaque année),a fait parler de lui en début de semaine de manière inattendue : par l'intermédiaire du directeur marketing Yusuf Mehdi, Microsoft y a dévoilé une intégration directe de son module Copilot (IA assistante sous ChatGPT4o).En démonstration, aussi bien textuel mais encore plus impressionnant à l'oral, il suffira donc de demander des conseils et des aides à son « Copilot », par exemple lui demander danscomment construire telle ou telle chose, et comment trouver les ressources nécessaires. En bref, un aperçu d'une soluce de nouvelle génération qui dans plusieurs années pourrait mettre un sacré coup aux sites spécialisés.Nous n'en sommes pas là et de toute façon, Copilot reste pour l'heure une fonctionnalité purement PC et donc aucunement prévu sur consoles Xbox. Pour l'instant.Mais Microsoft a reconnu que la tentative de l'IA était grande pour bouleverser le média (et ce ne sont pas les seuls à penser cela), et en attendant l'évolution, les fans peuvent jeter un œil au trailer des 15 ans du jeu le plus vendu du monde. 300 millions d'unités écoulés au dernier recensement pour rappel.