Démons et nouvel arc dans la dernière bande-annonce de Shin Megami Tensei V : Vengeance

Un férié n'arrête jamais l'actualité et Atlus nous propose une nouvelle bande-annonce demontrant le nouvel arc scénaristique ajouté pour l'occasion ainsi que quelques-uns des nouveaux démons pour une liste qui ira aux alentours des 270 représentants à recruter pour bénéficier de leurs compétences.Sortie prévue le 14 juin, sans faire cette fois de jaloux puisque tout le monde sera servi dans exception : PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch et même PS4 & One.