Vers un troisième Pass pour DBZ Kakarot ?

Bandai Namco considérant que tous les fans de DBZ ont torchéet ses DLC, l'éditeur se permet de diffuser pour les plus radins le final de « l'ultime DLC » (un dernier Goku VS Vegeta) où les guillemets ne sont pas innocents : on nous annonce que « d'autres projets » sont en cours pour ce jeu.C'est bien vague maisayant déjà eu sa version Switch et son upgrade PS5/XBS, difficile d'imaginer autre chose qu'un troisième Pass tant il reste des choses à aborder pour le plaisir (Kid Goku, films DBZ, DBGT…).