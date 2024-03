FFXVI : la version PC dans sa dernière ligne droite

On a tendance à l'oublier maisa encore des choses à raconter avec notamment une version PC officialisée en septembre 2023 et dont les nouvelles ne devraient plus tarder, Naoki Yoshida estimant que l'équipe a « atteint les dernières étapes d'optimisation », signifiant que la prochaine étape outre la date sera de livrer les specs PC requises, et apparemment aussi une démo jouable spécifique avec que la communauté puisse tester son matos à l'avance.Rappelons que cet épisode est censé accueillir une deuxième (et dernière) extension pour le printemps 2024, centré sur Leviathan.