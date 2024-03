Dune Awakening : la nouvelle présentation

Alors que le deuxième film squatte les salles depuis environ une semaine, Funcom estime et à raison que l'occasion est parfaitement trouvée pour nous reparler de, son MMO blindé d'éléments de survie, le genre parfaitement à la mode en ce moment, et on ne doute pas de retrouver un minimum de qualité dans le produit final avec aux commandes les mecs deDeux vidéos ont été livrées dont un making-of uniquement en VO (pour les anglophobes, sous-titres FR « auto » à la valeur aléatoire) et surtout une bande-annonce pleine de promesses sur la fidélité envers l'univers d'Arrakis, de l'utilisation de véhicules aux ennemis dont les indispensables vers de sables.Ne manque qu'une date, mais pour ça, il faudra retourner patienter (PC, PS5, XBS).