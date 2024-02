REYNATIS : premier trailer et quelques visuels

Peu après le reveal, Furyu revient sur son projetavec une première bande-annonce (et quelques visuels) ne transpirant pas le budget sur le plan graphique malgré quelques grands noms de l'industrie, dont le scénariste Kazushige Nojima déjà aux crédits d'un certaincette semaine dans les bacs.Le monde deest le notre (enfin, c'est au Japon quoi) mais de manière fictive par la présence de magie aux contours très réglementés tant les sorciers sont craints par ceux étant dénués de compétences pratiques. Le scénario verra les destins entrecroisés de Marin Kirizumi, un sorcier ayant vécu dans l'oppression pour aujourd'hui faire fi des règles afin de goûter aux joies de la liberté, soit l'inverse de Sari Nishijima qui elle, malgré ses pouvoirs, a fait le choix de rejoindre le gouvernement pour maintenir l'ordre aussi bien contre les sorciers trop téméraires que contre ceux délivrant une drogue capable de transformer des civils en véritables monstres. Et au milieu de cela l'existence de « L'Autre Monde », dont les zones ne sont accessibles que par des portails dissimulés un peu partout, recelant en eux le « pouvoir ultime » convoité par Marin.Le dernier communiqué revient en outre sur les modes « Suppression » (agir comme un civil) et « Libération » (dévoiler ses pouvoirs), avec switch à loisir d'un simple bouton :- En exploration, le mode Suppression vous permettra de cacher votre identité et donc de parler à des civils pour récupérer des indices, sans oublier les revendeurs. Le mode Libération vous octroiera de nouveaux mouvements liés à la magie pour découvrir de nouvelles zones, au risque de vous faire repérer par des habitants qui contacteront la police.- En combat, c'est simple, le mode Libération vous rend surpuissant mais est totalement dédié aux attaques (il est impossible de vous défendre) alors que le mode Suppression vous rend incapable d'attaquer, mais permet de tout esquiver avec un seul bouton.Sortie prévue le 25 juin sur Switch, supports PlayStation et logiquement PC.