Project L : le jeu de VS Fighting League of Legends a maintenant un titre

Représentant d'un des derniers survivants des projets censés exploiter l'universdans de nouveaux genres, le jeu de baston F2Pbénéficie désormais d'un nom définitif assez original : appelez-le maintenant. Mouais bon.Rien de plus hormis un rappel de sa présence sur les stands de l'EVO Japon 2024 (avril) et probablement un casting qui prendra davantage forme dans le courant de l'année vu son lancement signé en 2025, toujours sur PC/PS5/XSX, et toujours avec le pari de l'orientation F2P, peu commune pour ce type jeu.