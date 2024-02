Street Fighter 6 : la présentation de Ed

Le retour de Ed au casting deprend forme avec la mise en ligne d'un trailer de présentation pour présenter l'évolution du personnage et son nouveau moveset, plus que jamais axé sur la boxe classique, les pouvoirs psycho en plus.Prévu le 27 février dans le cadre du Fighter Pass 1, le perso aura également droit à son propre stage et bien entendu son apparition dans les ruelles du mode World Tour, pendant que parallèlement, Akuma s'échauffe avant sa sortie prévue dans le courant du printemps.