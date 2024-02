Silent Hill : The Short Message aura au moins attiré plus d'1 million de curieux

Balancé en shadow-drop peu après le dernier State of Play,n'a pas rencontré un grand succès critique mais tout de même quelques curieux avides d'ambiance flippante et désireux de retrouver quelques traces de l'époque: Konami annonce que ce petit projet à but purement marketing (c'est gratuit) a été téléchargé plus d'1 million de fois sur PlayStation 5 en moins d'une semaine.C'est tout, mais ajoutons néanmoins en simple question, comme ça, que si seulement 1 million de joueurs ont pris la peine de télécharger un jeu gratuit, qu'en sera t-il quand il faudra lâcher 70/80 balles pour