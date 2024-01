PS Plus Essential : le programme de février

Sony a mis en ligne le programme du PlayStation Plus gamme « Essential » de février (à télécharger dès mardi prochain, le 6), avec comme on le savait déjà en tête d'affiche, la nouvelle tentative Gaas de Square Enix aux allures deLes deux autres titres sont le « Souls français »ainsi que. Ce dernier avait déjà été mis à l'honneur sur le service en août dernier lors de son lancement, avec une promo à 30 % pour les abonnés et une démo spéciale.