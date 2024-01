Helldivers II fait le point à 2 semaines de la sortie

Dans deux semaines, les fans d'action/coop pourront se lancer dans les forces de défense de la « Super-Terre » avecdont une nouvelle présentation se charge de montrer comment se déroulera la progression, avec une classique table de stratégie, des tonnes de planètes, plusieurs opérations à mener pour chacune et 3 missions de suite par opération.On nous promet des objectifs plus variés que dans le premier épisode, mais toujours ce besoin de fouiner un peu pour récupérer des ressources à envoyer aux chercheurs pour débloquer toujours plus de matos, et faire ainsi gagner du terrain à la Super-Terre face aux méchants de la galaxie (simple).Sortie prévue le 8 février sur PC et PlayStation 5 (cross-play dispo).