Pas de temps à perdre : après l'échec de Quantum Error, TeamKill présente son prochain jeu

Avant même le lancement de la PlayStation 5, le studio TeamKill Media a sauté sur l'occasion pour se faire connaître en annonçant le FPS, sorti avec 3 ans de retard et devant désormais faire avec un pauvre 40 sur Metacritic (des versions PC/XS sont toujours au programme, au cas où).Bref, si la page n'est pas totalement tournée, l'équipe aimerait très vite parler d'autre chose et nous annonce justement, un FPS tentant de jouer la nostalgique carte de: des gros flingues, des dinosaures, et même des raptor-mutants.Pas de date ni même de précisions concernant les supports, hormis la PlayStation 5.