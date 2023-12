La Suicide Squad présente ses alliés

Warner Bros et Rocksteady balancent le deuxième volet sur la série de vidéos destinées à tout savoir autour de, et l'on s'attardera aujourd'hui sur la personnalisation de nos différents personnages au niveau des possibilités, et comme nous sommes dans le clan des vilains, nos alliés du moment prendront la forme de quelques stars bien connus comme le Pingouin (trafiquant d'armes) et Poison Ivy (pour les dégâts élémentaires).Sortie prévue le 2 février 2024 sur PC/PS5/XS, avec en petite bémol l'annonce récente d'un léger report pour la version Epic Games Store, datée au 5 mars.