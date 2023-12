Après le Minecraft-like et le jeu de courses, Fortnite nous fait maintenant son Rock Band

Après avoir totalement réussi son coup avec(qui tape des audiences à 2 millions de joueurs) et bien « démarré » avecqui attend maintenant davantage de contenu, Epic Games continue de faire exploser le contenu deavec un nouveau mode suffisamment travaillé, et naturellement développé par Harmonix.est donc un rythme game dans la droite lignée du passif du studio () avec même la promesse d'une compatibilité avec les instruments dès l'année prochaine pour bien faire les choses.En attendant, cette « Saison 0 » démarre avec 23 musiques gratuites, et 4 payantes directement intégrées dans un pass à environ 15 balles incluant quelques bonus dont un skin de The Weeknd.Gratuit :- The All-American Rejects 'Dirty Little Secret'- DNCE 'Cake By The Ocean'- Florence + The Machine 'Dog Days Are Over'- Greta Van Fleet 'Highway Tune'- Imagine Dragons 'Thunder'- Juice WRLD w/ Marshmello 'Come and Go'- Kendrick Lamar 'i'- The Killers 'Mr. Brightside'- KT Tunstall 'Suddenly I See'- Lady Gaga 'Bad Romance'- LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock 'Party Rock Anthem'- Machine Gun Kelly ft. WILLOW 'emo girl'- NF 'The Search'- Nine Inch Nails 'The Hand That Feeds'- Olivia Rodrigo 'vampire'- OneRepublic 'Counting Stars'- Pat Benatar 'Heartbreaker'- Queens of the Stone Age 'Go With The Flow'- Sub Urban 'Cradles'- The Weeknd 'Can't Feel My Face'- The Weeknd 'Save Your Tears'- The Weeknd 'Take My Breath'- The Weeknd 'The Hills'- The White Stripes 'Seven Nation Army'- WitchGang 'Nothing's Alright'Dans le Pass :- Gangnam Style - Psy- My Songs Know What You Did in the Dark - Fall Out Boy- Blinding Lights - The Weekend- Poison - Devoe