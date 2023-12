Final Fantasy XVI montre son premier DLC

Square Enix aurait pu remplir son contrat avec les Game Awards juste avecet, mais l'éditeur voulait également nous reparler deen annonçant que le premier DLC est désormais disponible (10€, ou Season Pass à 25€).Ce DLC nommé « Echoes of the Fallen » prend place juste avant le grand final, donc l'occasion de placer une nouvelle quête faîte de cristaux sombres, tout en augmentant le niveau max en plus de nouveau matos (dont l'épée de Cloud).Le prochain DLC qui nous mettra face au Léviathan attendra le printemps 2024.