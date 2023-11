Faute de pouvoir évoquer la prochaine console de Nintendo, supposée arriver en fin d'année prochaine, Level-5 se contente pour l'heure d'annoncer que c'est en 2025 et sur Switch que sortiraEt nous en resterons là pour le moment puisqu'il n'y a rien de plus que cette courte vidéo montrant un exemple d'énigmes, et un rapide aperçu du rendu graphique.