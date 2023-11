One Piece : Pirate Warriors 4 continue son suivi en présentant son prochain perso jouable

Bandai Namco poursuit la carrière renouvelée deavec l'annonce du prochain personnage en DLC dont l'identité n'est pas une surprise vu la silhouette teaser : Uta, du dernier film en date.Elle sera intégrée directement au coeur d'un pack de 3 combattants dont on ne connaît encore rien des deux autres, sachant qu'il y aura encore un autre pack du même genre à venir, et qu'un premier set a déjà été achevé avec Luffy Gear 5, Kaido et Yamato.Pendant ce temps, le monde continuera de se demander pourquoi l'éditeur n'a pas plutôt souhaité un véritable cinquième jeu, surtout que la génération en cours n'a toujours pas eu le sien.