Outcast : A New Beginning montre ses combats

Deux ans après son annonce (et alors qu'il avait déjà 3 ans de chantier derrière lui),commence à entrevoir le bout du tunnel et cette nouvelle bande-annonce vient montrer que l'exploration totalement libre sera évidemment accompagnée de nombreux combats aux approches variées grâce à un matos évolutif (et vive le jetpack).Lancement logiquement prévu pour début 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.