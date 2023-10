Assassin's Creed Nexus VR : une nouvelle grosse présentation en attendant la sortie

Ce fut l'une des annonces majeures de Meta pour sa gamme Quest et même s'il aura fallu attendre un moment avant de voir le projet débarquer, il a au moins le mérite d'exister contrairement à d'autres qui semblent être tombés dans les abîmes vidéoludiques (vous vous souvenez de?).Bref, c'est donc ce 16 novembre que sortirasur Quest 2/3/Pro (40 balles) et le nouveau carnet de développeur montre à quel point les développeurs se sont fait plaisir pour adapter les features de la franchise à la réalité virtuelle, sans oublier néanmoins quelques options de confort pour limiter la cinétose et le vertige. Amusant vu le sujet.