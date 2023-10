Tales of Arise : nouveau trailer de l'extension

était censé être tellement complet sur la narration que son producteur affirmait haut et fort que cette fois, il ne faudrait pas attendre une suite ou une extension. La suite, on verra, mais l'extension, elle fut finalement officialisée et c'est à un mois de son lancement (9 novembre) que Bandai Namco nous en partage une nouvelle bande-annonce.Une pure extension encore une fois, surtout vu le prix (30 balles), pour un scénario qui prendra place un an après les événements du jeu de base. D'où le risque de spoils majeurs signalé en début de vidéo.