Deux nouvelles vidéos pour DECAPOLICE

Level-5 a commencé à donner des nouvelles de quelques-uns de ses projets préalablement annoncés et dont nous verrons, pour certains, la couleur durant le TGS la semaine prochaine. On débutera avec, cette nouvelle licence sauce RPG dont la première vidéo vient nous dresser un fil conducteur : au milieu de ses multiples enquêtes à travers deux mondes (réel et virtuel), notre détective Harvard Marks devra tenter de mettre fin aux agissements du « Clown », un tueur en série comptant parmi ses victimes la mère de notre héros.La deuxième vidéo montre elle un aperçu des deux styles de gameplay, avec d'un côté les phases d'enquête, de l'autre les combats.On retourne attendre le salon japonais, période où Level-5 devrait logiquement lâcher la date de sortie, le titre étant apparemment toujours prévu pour cette année (PS5, PS4, Switch).