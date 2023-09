Princess Peach : Showtime fait sa présentation

A l'annonce d'un jeu « Peach », on avoue que l'on s'attendait à un nouveau platformer comme celui sorti à l'époque DS (et pas mauvais d'ailleurs), mais Nintendo réservait des surprises pour le désormais nommé, celui d'un titre qui proposera un peu d'action, des mini-jeux et surtout la possibilité pour la princesse d'obtenir des costumes spéciaux avec les capacités qui vont avec, dont le déjà très remarqué style Lady Oscar.Rendez-vous le 22 mars 2024 pour découvrir tout cela, et probablement bien plus.