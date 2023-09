Gargoyles Remastered : trailer et date de sortie

Il y a un an, Disney nous promettait le retour deet si l'on pouvait s'attendre à un simple portage accompagné de filtres et divers bonus, surtout à seulement 14,99€, on peut dire aujourd'hui qu'un minimum de boulot a été effectué avec un vrai travail graphique pour rendre hommage au dessin animé des années 90.Sortie prévue le 19 octobre (PC, PS4, One, Switch) avec option pour passer instantanément d'un rendu à l'autre, bande-son remasterisée et une fonction rewind.