Street Fighter 6 : présentation de A.K.I.

Quelques semaines après Rashid, c'est au tour de A.K.I. de faire ses présentations avant de monter sur le ring dele 27 septembre. Cette disciple de F.A.N.G. en profitera également pour ouvrir l'accès à une nouvelle mini-zone du mode World Tour, et si vous n'avez pas le Character Pass 1 ou l'intention de la payer de suite à l'unité, on rappelle qu'un ticket spécial dans le Fighter Pass permet de l'essayer une petite heure pour saisir les bases de son gameplay.Les deux autres représentants du Character Pass sont eux bien connus des fans : Ed arrivera avant la fin d'année, et Akuma viendra faire parler ses poings début 2024.