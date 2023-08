Destiny 2 : annonce et date de l'extension finale... avant le début d'une nouvelle ère

La fin approche, ou plutôt la fin de la « Saga de la Lumière et des Ténèbres » mis en place dans le premieret dont on connaîtra la conclusion dans « La Forme Finale », ultime extension majeure designée pour le 27 février 2024.Mais comme précisé, la fin n'en sera pas totalement une, l'avenir dese dessinant sous une nouvelle forme faite cette fois d'épisodes saisonniers, 3 en 2024 et le premier déjà prévu pour mars 2024 avec son gros raid. Scénarisés, ces épisodes serviront à la fois d'épilogue à la saga précitée que d'ouverture vers l'avenir.- Trailer d'annonce de- Trailer de la(disponible jusqu'au 28 novembre).