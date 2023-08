New Fatal Fury : nouveau teaser et titre

Un an après son officialisation, le nouveau « Fatal Fury » commence à prendre forme avec un titre complet () et la confirmation de quelques-uns des protagonistes via un teaser diffusé pour l'EVO 2023.Toujours pas de date ni de supports même si l'on peut parier sur un peu tout le monde vu les habitudes de SNK, mais pas forcément tous en même temps.