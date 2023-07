Une nouvelle bande-annonce pour Helldivers II

Un peu plus d'un mois après son officialisation (les rumeurs préalables n'ont échappé à personne),accueille un nouveau trailer et quelques visuels pour bien appuyer le fait que si l'on retrouvera l'équipe de Arrowhead aux commandes, cette suite change totalement de perspective avec une vue TPS (c'était du twin-stick shooter à l'époque).La base restera pourtant la même, celle de coopérer avec quelques joueurs si possible hétéroclite (et gaffe aux tirs alliés) en constituant son packaging de missions avant d'aller défourailler de gros streums.Sortie prévue pour cette fin d'année sur PC et PlayStation 5.