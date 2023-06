Atomic Heart : trailer et date du DLC

Focus Entertainment et Mundfish annoncent que le DLC « Annihilation Instinct » pourdébarquera le 2 août prochain (PC, PlayStation, Xbox) à un prix encore non indiqué, proposant un scénario qui fera suite au jeu principal avec de nouvelles zones, un bestiaire renouvelé ainsi qu'un peu de matos : une nouvelle arme à distance, une pour le corps-à-corps et une nouvelle technologie pour votre gant permettant de manipuler le temps.En attendant, le mode New Game + vient d'être lâché en MAJ gratuit, avec une difficulté sérieusement boostée tout en gardant l'intégralité de l'arsenal et des compétences débloqués dans votre précédente partie.