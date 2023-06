Jusant : l'ode à la grimpette par Don't Nod

Si les français den'abandonne toujours pas les expériences narratives, l'arrivée avec Focus du jeu d'actionmontre leur volonté de revenir vers un peu d'action, et même plus globalement d'autres expériences comme l'a prouvé l'annonce dedurant le Xbox Showcase.Un titre attendu pour la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (mais aussi dans le Game Pass), tournant autour d'un principe simple : une immense tour, et il faut l'escalader par tous les moyens possibles, en faisant face à diverses complications, énigmes mais aussi des endroits plus annexes pour découvrir qu'il y a une histoire derrière cette titanesque architecture.Notez qu'une démo a été lâchée dans la foulée sur Steam.