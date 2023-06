Avowed : du gameplay pour le prochain Obsidian

était également au rendez-vous pour ce Xbox Showcase, et dans une forme assez différente de ce à quoi on s'attendait, certes assez « Skyrim » sur certains aspects, mais avec un léger coté SF, un aspect fourre-tout lié à une « île mystérieuse pleine de dangers » sur laquelle notre héros (homme ou femme) sera envoyé pour enquête sur la propagation d'une nouvelle forme de peste.Sortie prévue courant 2024, sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.