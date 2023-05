SEGA nous annonce Total War : PHARAOH

Autre rumeur confirmée : SEGA et Creative Assembly officialise le développement de, nouvel épisode de la franchise STR à très haut succès ayant cette fois l'envie de nous emmener dès octobre 2023 (Steam, Epic Games Store) en plein Égypte Antique.Le communiqué n'indique pas si le joueur pourra exploiter la puissance électrique des pyramides, mais sachez tout de même que nous aurons droit à 8 chefs de faction, une campagne personnalisable et une gestion dynamique du feu sur le terrain ainsi que des effets météorologiques. Attention aux tempêtes de sable quoi.SEGA prévoit en outre une édition de luxe (avec le « Faction Pack 1 » inclus dès que disponible) et une plus importante édition « Dynastie » à bientôt 100 balles, avec trois « Faction Pack » et une nouvelle campagne un jour ou l'autre.