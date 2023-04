Flight Simulator : la World Update 13 disponible

Toujours autant soutenu par les français d'Asobo,vient d'accueillir sa 13e mise à jour « World », ici pour les zones océaniques et antarctiques.Comme à chaque fois, c'est l'occasion de voir un boost graphique et en termes de détails pour plusieurs endroits (13 pays et 28 territoires concernés), dont une grosse attention pour la ville d'Honolulu. La MAJ ajoute 150 points d'intérêt, une dizaine d'aéroports premium (faits main), 11 missions inédites et 6 défis.Asobo ajoute que les MAJ World 14 & 15 arriveront respectivement en mai et octobre.