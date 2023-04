PS Plus : Humanity offert aux membres Extra

Vous vous souvenez de, cette bien étrange curiosité dévoilé de base en 2019 à l'attention exclusive de la PlayStation 4 et du PlayStation VR avant de revenir d'entre les morts en février dernier, avec en complément des versions PC, PlayStation 5 et PlayStation VR 2 ?Eh bien si vous faîtes partie des abonnés PS Plus Extra (ou Premium), le jeu vous sera offert le 16 mai prochain, date annoncée pour le lancement pour ce qui semble être un jeu de réflexion à la, mais avec des tonnes d'humains suivant aveuglément des directives conduisant à leur destin comme s'il s'agissait du nouvel iPhone.