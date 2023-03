Meet Your Maker sera Day One dans le PS Plus

Signé par les créateurs de, le projetétait déjà signé pour le 4 avril 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, mais une dernière annonce vient de tomber : il sera Day One dans le PS Plus Essential (donc tous les abonnés, quel que soit le palier).De quoi assurer une certaine communauté dès la sortie et il vaut mieux vu que tout le principe du jeu repose sur le online. En effet, vous devez (seul ou avec des potes) créer un gigantesque bastion fait de pièges, obstacles et gardes générées par l'IA, mais pour cela, il vous faut un maximum de ressources… qu'il faudra piller dans les bastions des autres joueurs. Vous savez l'essentiel.