Mario + The Lapins Crétins accueille son premier DLC et une démo jouable

Le Season Pass dedébute sa carrière avec un premier DLC nommé, proposant un nouveau mode de jeu façon rogue-lite : une tour, des étages à l'architecture aléatoire, et des objets à acheter pour que chaque session devienne de plus en plus facile jusqu'à ce que vous souhaitez augmenter la difficulté.Un deuxième DLC arrivera par la suite, avant d'accueillir la grosse extension avec Rayman en personnage jouable. En attendant, les retardataires peuvent désormais s'y essayer sans un sou avec la mise en ligne d'une démo jouable offrant le prologue et une partie du Chapitre 1, avec possibilité de transférer sa sauvegarde dans le jeu complet.