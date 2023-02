Dontnod dévoile Harmony : The Fall of Reverie

L'annonce lors des Game Awards de(un action-RPG) ne va pas pousser Dontnod à oublier soudainement sa passion pour les jeux narratifs, preuve avec la découverte de, annoncé du coté de Nintendo mais qui concernera finalement aussi le PC, la PlayStation 5 et les Xbox Series avec une sortie prévue courant juin.Changement total d'ambiance en matière esthétique, et un scénario très psycho où la jeune Polly, médium à la recherche de sa mère disparue, va découvrir le monde astral de Rêverie où siège six divinités dirigeant la conscience de l'humanité, avec pour chacun un rôle façon(Gloire, Pouvoir, Chaos, Vérité, Lien, Félicité), tandis que Polly recevra le rôle de médiatrice avec les choix et conséquences qui vont avec.