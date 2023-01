Le point Activités dans Like a Dragon : Ishin

Marque de fabrique de la franchise, les mini-jeux et activités annexes seront évidemment au programme de, le genre de bouffe-temps capables de nous happer avant de nous apercevoir après 6h de jeu que l'on n'a pas avancé d'un pouce dans l'histoire principale. Et il y aura visiblement de quoi faire comme le montre les deux vidéos ci-dessous, dont l'une consacrée à la ferme.Ce remake de(jamais paru chez nous) sortira le 21 février mondialement, cette fois directement sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).