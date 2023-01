Atomic Heart : le nouveau trailer sous RTX

Comme déjà auparavant,s'affiche aux cotés de NVIDIA pour promouvoir les bienfaits du rendu PC avec promesse d'une compatibilité DLSS 3 dès le lancement le 21 février prochain, sans oublier les versions PlayStation et Xbox (en plus d'une proposition Day One dans le Game Pass).En parallèle, l'équipe de Mundfish est revenu sur la promesse d'un suivi fait de 4 DLC, et nous apprenons que tous offriront de nouveaux endroits, ennemis, énigmes, personnages… Et qu'en gros, il n'y a aucun plan pour des modes supplémentaires type Horde, et encore moins de multijoueur aussi bien PVP que PVE.