Persona 3 & 4 préparent leurs retours en vidéo

Comme pour le retour de, c'est Xbox qui fait une partie de la promotion pour la ressortie deetle 19 janvier 2023, l'occasion de voir en mouvement le « rendu HD » en rappelant que chaque titre (à 19,99€) bénéficiera d'une nouvelle option de sauvegarde rapide ainsi qu'un choix dans la difficulté.PC, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch sont concernés, sans oublier la proposition Day One dans le service Game Pass.