Une date de sortie et un prix pour Mega Man Battle Network Legacy Collection

Capcom nous annonce que c'est le 14 avril 2023 que sortiront les deux éditions de(PC, PS4, Switch) : 39,99€ pour le Volume 1 comme le Volume 2 (*), ou 59,99€ la totale que l'on pourra d'ailleurs retrouver en boîte.Indiquons enfin qu'outre des bonus de routine (Galerie, filtres visuels…), les titres bénéficieront de fonctionnalités online pour des combats repris des règles des troisième et quatrième épisode, avec combats privés, matchmaking et matchs classés, en y ajoutant une fonction échange et une option téléchargement pour récupérer les Battle Chips rares, à l'époque exclusifs au Japon dans le cadre d'events promotionnels.