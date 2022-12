Castlevania débarque dans Dead Cells

Toujours pas de nouvel épisode en vue pour la franchisequi aura néanmoins l'occasion de refaire parler d'elle avec un featuring assez inattendu : un DLC totalement dédié pour, prévu début 2023 sur tous les supports.La plus grande extension à ce jour, qui proposera deux niveaux, trois boss, 51 musiques tirées de la série, 20 skins et pas moins de 14 armes pour agrémenter toujours plus les possibilités de build.