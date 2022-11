Valkyrie Elysium : la MAJ de contenu dispo

Pour ceux qui l'ont oublié,a accueilli aujourd'hui sa mise à jour gratuite, offrant tout de même deux nouveaux modes de difficulté supérieur, un mode spécial où vous jouerez directement Hilde, et enfin l'habituel donjon end-game à multiples étages, à chaque fois avec équipement imposé pour vous pousser à user un peu de stratégie.Tout cela est disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et le sera directement sur PC lors du lancement de la version Steam le 11 novembre.