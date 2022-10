Need for Speed Unbound : nouvelle (petite) vidéo

On le voyait arriver gros comme un building et comme prévu, les nombreux effets visuels deseront l'objet de personnalisation de la part du joueur, avec des « tags » signés par de nombreux artistes dont Sentrock et JC Riviera, tout cela en plus de la customisation habituelle du véhicule, sans oublier l'avatar qui bénéficiera outre sa garde-robe des features du monde moderne (emotes, danse, poses…).Sortie prévue le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.