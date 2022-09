Une date pour le programme PlayStation Stars

Le nouveau programme « PlayStation Stars » de Sony précise son arrivée, et ce sera dans l'ordre aujourd'hui même en Asie, le 5 octobre en Amérique et enfin le 13 octobre sur les territoires européens.Dans les grandes lignes, c'est un équivalent des « Microsoft Rewards » disponibles depuis plusieurs années, donc des sortes de défis se renouvelant périodiquement, invitant à acheter/jouer à tel jeu, débloquer des trophées et parfois quelques originalités dans le but de débloquer des points à échanger contre des objets numériques ou, plus intéressant, de la thune pour son compte PSN.Pour l'heure, les défis ne sont listés que sur l'application mobile mais tout cela sera très vite affiché sur le dashboard de la PS5 (et la PS4).