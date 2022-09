Pokemon Ecarlate et Violet : bande-annonce, informations et Switch OLED Collector

Game Freak et Nintendo ont lâché du neuf pour, prochain épisode canonique de la franchise que l'on ne présente plus, avec donc la présentation de la « Team Star » et leur char disco, mais aussi la recherche d'épices secrètes éparpillées un peu partout dans ce nouveau territoire.On nous évoque également une progression libre dans l'obtention des badges, chose qui ira très bien avec un monde ouvert, un aperçu de trois nouvelles bestioles dont le très classe Malvalame, et enfin l'annonce d'une Switch OLED Collector dès le 4 novembre. Tout comme, cette édition ne proposera pas le jeu, qui lui n'arrivera que le 18 du même mois.